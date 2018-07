Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Institutului Sportiv Roman (ISR), Adrian Socaciu, propune partidelor politice din Romania adoptarea tichetului sport pentru sanatate, subliniind faptul ca fiecare dolar investit in activitatea fizica determina o economisire de 3,2 dolari in sistemul medical, conform Organizatiei Mondiale…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea si Presedintele CNAS Razvan Vulcanescu au aprobat Ordinul comun care detaliaza modul de aplicare a noilor mecanisme de incheiere si de derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, reglementate prin OUG nr. 32/2018. Amintim ca prin aceasta Ordonanta…

- Depresia, maladia care te condamna sa suferi in tacere, afecteaza tot mai mulți oameni. Femeile, persoanele singure sau cele varstnice sunt cele mai predispuse la aceasta afecțiune. In cazuri severe, se poate ajunge la sinucidere. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, in țarile…

- Din 2014 pana la finalul anul trecut Agentia Americana de Medicamente (FDA) a aprobat aproape 160 de tratament noi, iar Agentia Europeana pentru Medicamente. Asta in timp ce in Romania s-au aprobat de doua ori mai putine medicamente inovative comparativ cu cele aprobate in Europa. Din totalul de medicamente…

- Este vorba de o campanie internaționala derulata cu ocazia Zilei Mondiale a Igienei Mainilor, sub egida Organizației Mondiale a Sanatații. La sfarșitul acestei saptamani, mai exact pe data de 5 mai, va fi marcata in intreaga lume Ziua Mondiala a Igienei Mainilor, un eveniment inițiat de Organizația…

- Scaderea preturilor a generat retragerea medicamentelor din Romania de catre producatori, fapt resimtit de noi toti atunci cand vine vorba de accesul la anumite medicamente prescriptibile cu care am fost obisnuiti.

- Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) a solicitat, ieri, ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, sa actualizeze in fiecare zi lista de medicamente compensate, intrucat pacientii nu au acces nici macar la medicamente din terapiile vechi si intra cu mare intarziere in posesia medicamentelor inovatoare.