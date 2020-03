EXCLUSIV Medic de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, confirmat cu coronavirus. O asistentă are febră Autoritațile sunt in alerta maxima dupa ce un medic de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara a fost confirmat, astazi, pozitiv la testul pentru coronavirus. Conform primelor informații obținute in exclusivitate de PRESSALERT.ro, femeia, in varsta de 32 ani, a intrat in contact, in ultimele zile cu majoritatea cadrelor medicale din spitalul de cardiologie, care […] Articolul EXCLUSIV Medic de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, confirmat cu coronavirus. O asistenta are febra a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

