EXCLUSIV. Masa românilor de Crăciun: Carne de porc din Germania și Spania, asezonată cu roșii turcești și spaniole Romanii vor avea pe masa de Craciun, de anul acesta, carne de porc mai mult din Germania și Spania, pentru ca producatorii autohtoni nu pot sa asigure decat undeva la 20% din consum. Va fi asezonata cu roșii de import aduse din Turcia, de altfel majoritare pe piața interna, chiar și in plin sezon, in timp ce producția legumicultorilor de la noi a ajuns la gunoi cu miile de tone. Potrivit datelor furnizate Puterea de catre Institul Național de Statistica (INS), importurile de carne de porc s-au majorat, in primele opt luni din acest an, cu circa 10%, fața de perioada similara de anul trecut, pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

