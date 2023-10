Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile teroriste in masa din Israel din acest weekend ar trebui sa serveasca drept un semnal de alarma pentru americani și serviciile de informații, avertizeaza fostul președinte al Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy.

- Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) precizeaza, la o zi dupa ce Hamas a amenințat ca va incepe sa ucida ostaticii din Gaza daca Israelul va ataca fara avertisment, ca acest lucru „nu va face ca situația sa se imbunatațeasca”, relateaza CNN.Pana la 150 de oameni sunt ținuți ostatici de militanții Hamas…

- Raluka de afla la Tel Aviv sambata, cand militanții Hamas au inceput sa lanseze rachete, din Fașia Gaza, spre ținte strategice din Israel. Cantareața a reușit sa ajunga acasa și a povestit cum a trait prima zi a razboiului.

- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, afirma ca lupte grele se duc in continuare in trei dintre localitatile atacate de Hamas, iar in alte 22 de localitati armata israeliana a preluat controlul. Azar crede ca, chiar daca acest conflict va dura, Israel va reusi sa indeparteze aceasta amenintare.…

- Autoritațile israeliene au confirmat ca cel puțin 300 de persoane au fost ucise, peste 1.590 au fost ranite și alte zeci au fost capturate intr-o ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas in sudul și centrul Israelului

- Ce este Hamas? Hamas, sau Miscarea de Rezistenta Islamica, a fost fondata in 1987, in timpul primei Intifada sau revolte palestiniene. Este sustinuta de Iranul siit si impartaseste ideologia islamista a Fratiei Musulmane, care a fost infiintata in Egipt in anii 1920. Hamas conduce Fasia Gaza din 2007,…

- Antonio Sefer, mijlocașul transferat de Hapoel Beer Sheva de la Rapid, a marturisit pentru GSP.ro ca este puternic afectat de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, cu mii de rachete la primele ore ale dimineții.

- Ucraina a declarat sambata ca sustine Israelul in "dreptul lui de a se apara", dupa atacurile lansate de Hamas dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Ucraina condamna ferm atacurile teroriste in curs impotriva Israelului, inclusiv tirurile de rachete impotriva populatiei civile la…