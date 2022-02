Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul „Raisa”, se pare ca lucrurile evolueaza de la o ora a alta, și nu in bine, din pacate. In cursul zilei de astazi, avocatul familie Raisei, Adrian Cuculis, anunța decizia procurorilor privind cerea de aducere a doi martori importanți la audieri. Daca in cazul polițistului, procurorii nu dadeau…

- A disparut martorul-cheie din ancheta accidentului provocat de polițistul din București pe trecerea de pietoni, in care Raisa și-a pierdut viața. Femeia care se afla in spatele mașinii de poliție și care deține camera de bord ce a surprins momentul accidentului refuza sa mai comunice cu avocatul familiei…

- Apar noi informații in ancheta ce vizeaza accidentul in care a fost implicata mașina de poliție, in sectorul 1 al Capitalei, in urma caruia a pierit micuța Raisa, iar o alta fetița a fost ranita. Pe masura ce continua investigațiile, iar mașina de poliție va fi expertizata tehnic, urmand sa se afle…

- Avocatul familiei fetitei moarte in accidentul provocat de un politist solicita audierea celei de-a doua fete lovite de masina Politiei. El spune ca cea mica ”e bine si vrea sa ajute la aflarea adevarului”, propunand audierea acesteia la domiciliu. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta…

- Politistul care a lovit mortal cu masina de serviciu o fata pe o trecere de pietoni din Capitala le a scris parintilor copilei pentru a le cere iertare.Scrisoarea a fost facuta publica de familia indurerata a Raisei. Avocatul familiei, Adrian Cuculis a transmis scrisoarea, cu acordul parintilor fetei.…

- "Durerea pe care v-am pricinuit-o este imi este de neimaginat și stiu ca orice aș spune in aceste momente in fața dumnevoastra nu mai are importanța, dar totuși vreau sa-mi cer iertare, știu ca nu o voi primi, dar....Imi exprim regretul profund fața de familia dvs, nevoita sa treaca prin acest tragic…

- Apar informații noi in cazul accidentului in care a fost implicata, zilele trecute, o mașina de poliție, care a lovit doua fete de 11 ani, una dintre ele, Raisa, pierzandu-și viața, iar cealalta ajungand la spital. Avocatul familiei Raisei, Adrian Cuculis, a facut, joi, precizari importante cu privire…

- Politistul care a ucis-o pe Raisa in accidentul din Bucuresti a fost audiat, astazi, de procurori si a recunoscut totul, anunța Antena3. Agentul Constantin Popescu, politistul care se afla la volanul masini de Politie care a lovit-o pe Raisa, fetita de 11 ani care a murit in urma accidentului,…