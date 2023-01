Inca o desparțire in showbiz! Oana Roman și Marius Elisei s-au separat din nou, la aproape doi ani dupa ce s-au impacat. In luna februarie a anului 2021 cei doi au divorțat la notar, dar la cateva luni au decis sa-și mai dea o șansa. De aceasta data lucrurile par a fi definitive intre cei doi. Marius Elisei a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca nu iși mai dorește sa mai aiba nicio legatura cu vedeta TV.