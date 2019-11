Stiri pe aceeasi tema

- Adi Bobo și-a facut apariția in sezonul șapte iUmor și a inceput sa faca un super numar de stand up comedy despre viața, relații, mers la sala și alte nebunii cu care ne confruntam toți!

- Dupa Sethward the Snake și Sethward the Chicken, a venit randul lui Sethward the Walrus sa faca un show de neimaginat: “I’m back, baby!”. Dupa ce in sezonul sase a venit deghizat in șarpe și l-a inghițit pe Șerban Copoț, Sethward s-a intors in sezonul 7 pe scena de la iUmor.

- Ramona Bruynseels, candidata partidului fondat de Dan Voiculescu, și-a depus duminica candidatura la Biroul Electoral Central. Echipa de campanie a organizat un adevarat spectacol, cu porumbei albi și susținatori cu bannere care au scandat minute in șir „Ramona Ioana președinte”. Ramona Ioana Bruynseels…

- Mariana Calfa, o „prințesa” care are, fara gluma, un castel cu termopane pe Șoseaua Fundeni, a venit cu un cocoș la „iUmor”. Cheloo a determinat-o sa iși spuna povestea, impresionandu-și colegii.

- Un film documentar care prezinta povestea unui cuplu romano-suedez are premiera in aceasta saptamana, in Suedia. „Josefin & Florin“ vorbeste despre Florin, zis Cuceritorul, un tanar rom venit la cersit din Romania, care isi intemeiaza o familie cu Josefin, o suedeza care isi crestea singura copilul.

- iUmor. Premiera Sezon 7. Editia 1. Cele mai amuzante numere de stand up, magie, mima sau improvizație vor fi prezentate in cel de-al șaptea sezon iUmor. In prima ediție, in fața publicului, a juriului și a telespectatorilor s-a prezentat Gianna Antistress.

- Frances Bean Cobain, fiica lui Kurt Cobain, regretatul solist al formației grunge rock Nirvana, a lansat colecția vestimentara "Kurt Was Here" pentru a onora memoria tatalui sau, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.Pentru a realiza colecția vestimentara, Frances Bean Cobain a colaborat…

- Vara s-a sfarșit, dar inspirația din vacanța i-a trimis pe artiști in studiourile de inregistrari și așa iau naștere hiturile de toamna. Nici buzoianul nostru Kalif, pe numele real Constantin Stalpeanu, nu face excepție de la regula, munca sa regasindu-se zilele acestea in noua piesa „Otra Vez”, compusa…