- Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continua. Chiar in data de 17 decembrie, in ziua in care a implinit 49 de ani, Anamaria Prodan a primit o veste incredibila din partea judecatorilor. Ce s-a intamplat, dupa ce a depus inca o plangere pe numele fostului ei partener de viața, dupa…

- Ce se intampla cu banii din drepturile de autor luate de pe urma melodiilor Denisei Raducu? Rasturnare de situație in scandalul averii regretatei tinere maneliste. Fanii acesteia sunt șocați de ultima veste aflata. Avere Denisa Manelista: ce se intampla cu banii din drepturi de autor? Lovitura imensa…

- Executivul american a dat vineri unda verde unei posibile vanzari a patru fregate Greciei, concurand cu Parisul care a incheiat in septembrie un acord prealabil privind vanzarea a trei fregate franceze marinei elene, transmite AFP, potrovit Agerpres. Intr-un comunicat, Departamentul de Stat a anuntat…

- Peste 650 de kilograme de pietre semiprețioase de contrabanda au fost indisponibilizate de polițiștii Directiei de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant delict și a 4 percheziții. Trei persoane, membre ale…

- DNA, lovitura dura pentru Miuțescu! Procurorii DNA de la Serviciul teritorial Pitești au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de Gheorghe Adrian Miuțescu, președinte al Organizației Județene Argeș a PNL și deputat in Parlamentul Romaniei. Acesta este acuzat de opt infracțiuni de folosire…

- In luna iunie, Poliția Rutiera a trimis dosarul la Parchetul Judecatoriei Sector 4, iar procurorul de caz – dupa o saptamana – a trimis dosarul in instanța.”Condamna pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa amenzii in cuantum de 16.000 lei, calculata prin inmultirea unui numar de 200 zile-amenda,…

- Cadavrul descoperit la marginea cartierului aradean Bujac, in apropiere de un cimitir, este al unei fetite cu varsta de 5 - 6 ani, iar moartea a fost provocata de o lovitura in cap cu un corp contondent, releva raportul expertizei medicale. Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad,…

- Sindicatul Național al Agenților de Poliție se afla la un pas de desființare, iar membrii sai nu mai ințeleg nimic din ce se intampla. Deși președintele de onoare al acestuia, Iulian Surugiu, a acuzat conducerea aleasa in mod legal ca ar fi furat banii membrilor, se pare ca lucrurile stau tocmai invers,…