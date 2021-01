Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Rusia a arestat peste 4.000 de sustinatori ai lui Alexei Navalnii, astazi, in timpul protestelor violente desfasurate in mai multe orase din tara. Cele mai multe arestari au fost facute in Moscova, aproape 1.400.

- Ministerul rus de Externe a acuzat Statele Unite ale Americii de „ingerinta flagranta” in afacerile sale interne dupa ce secretarul de stat Antony Blinken a condamnat represiunea Moscovei impotriva protestatarilor care au iesit duminica in strada pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnii.

- Sustinatori ai lui Aleksei Navalnii manifesteaza duminica in Rusia intr-o noua zi de proteste pentru a cere eliberarea opozantului incarcerat, in pofida presiunilor in crestere din partea autoritatilor, care si-au inmultit avertismentele si procedurile judiciare, relateaza AFP. In Extremul…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a criticat luni actele de violenta ale fortelor de securitate din Rusia impotriva protestatarilor care au cerut sambata eliberarea opozantului Alexei Navalnii, spunand ca este vorba de norma, nu de o exceptie, relateaza DPA.…

- In 90 de orașe din toata Rusia se desfașoara proteste de amploare pro-Navalnii, opozantul lui Putin, arestat duminica trecuta pe aeroportul din Moscova, la intoarcerea de la Berlin, și bagat la inchisoare pentru cel puțin 30 de zile.

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…

- Intr-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta a afirmat ca Navalnii este suspectat ca a cheltuit in interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donațiile mai multor ONG-uri, potrivit Hotnews.ro Cel puțin șase victime confirmate in urma cutremurului din CROAȚIA.…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.