- Cinci TIR-uri cu ajutoare umanitare din Marea Britanie au fost distribuite catre centre din Ucraina si Romania prin Centrul de consiliere a refugiatilor din cadrul Universitatii ''Stefan cel Mare'' Suceava (USV), iar la Observatorul Astronomic a fost amenajat un magazin cu produse gratuite pentru familiile…

Un convoi umanitar, insoțit de parlamentari și consilieri județeni ai PSD Suceava, a ajuns ieri la o parte dintre oamenii din Ucraina care s-au refugiat in Herța, in apropiere de frontiera cu Romania.

Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptate in sedinta de vineri a Executivului. „Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- Angajați și voluntari ai Crucii Roșii Bacau se afla in aceste zile in județul Iași, in vama Sculeni și la aeroport, pe unde intra zilnic in Romania mii de refugiați ucraineni. Aceștia s-au alaturat eforturilor echipei filialei Iași, acordand asistența populației civile care fuge din calea razboiului.…

Societatea de Stomatologie Estetica din Romania lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni si ofera tratamente gratuite de urgenta in clinicile partenere, potrivit Agerpres.

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- Compania aeriana europeana low-cost Wizz Air a anunțat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca ofera 100.000 de locuri gratuite pentru zborurile pe distanțe scurte pentru refugiații ucraineni. Compania aeriana cu sediul in Ungaria iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru a ajunge…

- Cetatenii ucraineni care ajung pe teritoriul Romaniei au dreptul de a accesa toate tipurile de servicii medicale pe perioada sederii in tara noastra, iar in cazul celor care doresc sa obtina statutul de refugiat se aplica prevederile legale specifice in vigoare, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru…