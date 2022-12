Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența in Transnistria a fost prelungita cu inca 30 de zile și va fi in vigoare pina la 31 decembrie 2022. Potrivit presei transnistrene, deputații Consiliului Suprem al RMN nerecunoscute la a treia sesiune plenara de urgența au aprobat decretul liderului Transnistriei Vadim Krasnoselski.…

- Prefectul Radu Roca s-a deplasat, luni, la Turt, pentru a analiza situatia aparuta in zona in urma alunecarilor de teren ce au afectat patru case de pe strada Dambeni. El s-a intalnit, la fata locului, cu primarul comunei Turt, Ioan Irime, cu directorul societatii de apa - canal, Apaserv Satu Mare,…

- O femeie a fost operata la un spital din Italia pentru indepartarea unei mase tumorale de pe ovare care cantarea peste 70 kg, mai mult decat cantarește pacienta dupa ce masa tumorala a fost indepartata, informeaza Rotalianul.com. „In literatura de specialitate nu exista un precedent al unei mase tumorale…

- Mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si acordarea asistentei medicale de urgenta au ramas principalele obiective ale Ministerului Afacerilor Interne, in ultimele 24 de ore.Astfel, efectivele Ministerului Afacerilor…

- Celebrul artist Leo de la Kuweit, coleg cu Florin Salam in celebrul dosar al maneliștilor șantajați de interlopi, este citat in fața judecatorilor, pentru ca a tras țeapa unui operator de telefonie mobila.

- Serviciul de Ambulanța din Campia Turzii a avut in aceasta dimineața o intervenție mai puțin obișnuita. Ambulanțierii au fost solicitați de parinții unui copil in varsta de 2 ani din Soporu de Campie, comuna Frata, dupa ce acesta a fost mușcat de dobermanul familiei. Cainele se afla in aceeași camera…

- O situație fara ieșire, momentan, a aparut la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Brașov. O parte dintre medici care asigurau garda pentru cazurile de chirurgie plastica și reconstructiva și-au denunțat contractele. Care pe sunt cauzele, le veți regasi mai jos. Legislația spune ca medicii trebuie…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “General Magheru” al județului Valcea au desfașurat joi seara, incepand cu ora 20.55, un exercițiu de gestionare a unei situații de urgența, in cazul producerii unui incendiu pe timp de noapte, la o unitate turistica din localitatea…