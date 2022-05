Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 mai a.c., in jurul orei 1.30, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au identificat o femeie, de 28 de ani, care a condus un autovehicul pe DN 39, in localitatea Vama Veche, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- Compania AQUASERV Targu Mures este nevoita ca, in perioada 18-24 mai 2022, sa sisteze furnizarea apei potabile catre 7 asociatii de proprietari/locatari, cu restante catre companie. Asociatiile de proprietari vizate au datorii cumulate de peste 800.000 de lei, cu o vechime de cel putin 90 de zile. Aceasta…

- La data de 17 mai a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, au oprit pentru control in trafic, pe strada Laminoriștilor, un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O primarie din Valcea a scos la licitație microbuzele școlare pentru a plati lautarii. Instituția trebuie sa le dea jumatate de milion de lei. Lautarii au cantat la o sarbatoare a localitații și nu și-au primit onorariul, așa ca și-au cerut drepturile in instanța și au caștigat.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Constanta au efectuat, in cursul zilei de duminica, 10 aprilie, o actiune pentru verificarea conducatorilor auto. Astfel, pe data de 10 aprilie, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un barbat, de…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…

- In timp ce așteapta cu sufletul la gura decizia procurorilor care instrumenteaza dosarul accidentului comis in timp ce era bauta la volan, Madalina Apostol este citata intr-un alt dosar, civil, de care a reușit sa scape, temporar.