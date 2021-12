Exclusiv. „M-am trezit cu gândul la el”: Lamia Beligan, mesaj emoționant pentru tatăl ei Zilele acestea s-au implinit 103 de ani de la nașterea marelui actor Radu Beligan. Lamia, fiica marelui actor Radu Beligan a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. Alaturi de acest mesaj, actrița care a jucat alaturi de tatal ei pe scena de nenumarate ori, a postat și o imagine din copilarie. „M-am trezit cu gindul la el. Aș fi vrut sa-i pot spune cit de mult imi lipsește. Cit imi este de dor. Aș fi vrut sa fiu in stare sa scriu citeva rinduri, dar nu am fost. Pur și simplu, am stat intreaga zi inconjurata de fotografii dragi, de scrisori, de carțile lui. Și la un moment dat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

