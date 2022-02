Exclusiv. Luptă sau fugi: Frica de război, provocarea mentală a omenirii Avem o pandemie despre care nu putem afirma ca este pe terminate și un razboi la granița Romaniei. Adevarul e ca e prea mult și nu știm cum și de unde iși mai gasesc oamenii puterea sa reziste psihic. Aflați intre o pandemie și un razboi, ce se va intampla cu oamenii, la nivel mental? Se spune ca in timpul unui razboi, frica și teroarea sunt adesea folosite ca arme. „Frica este una dintre cele mai elementare emoții umane. „Este programata in sistemul nervos și funcționeaza instinctual. De cand suntem sugari, suntem echipați cu instinctele de supraviețuire necesare pentru a raspunde cu frica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

