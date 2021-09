Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare americana a impus miercuri sanctiuni impotriva lui Sidney Powell, o fosta avocata a echipei de campanie a lui Donald Trump, si a altor avocati pentru o actiune juridica deschisa in statul Michigan in scopul de a obtine invalidarea victoriei in alegeri a presedintelui democrat Joe Biden,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova solicita in instanta decaderea din drepturile parintesti a mamei gemenilor cazuti de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti, femeia avand inca un copil in varsta de circa cinci ani. Dosarul cu propunerea de decadere…

- O ședința a conducerii USR PLUS are loc luni dimineața, pe fondul scandalurilor din jurul premierului Cițu din ultima vreme. Potrivit unor surse din cadrul ședinței, una dintre temele fierbinți este nominalizarea anunțata de Florin Cițu pentru Ministerul Finanțelor Publice, in persoana lui Dan Vilceanu.…

- In timp ce la Sighetu Marmației un barbat a fost arestat pentru ca a trimis prin fax injuraturi și amenințari unui judecator, cei trei buzoieni care au umplut de sange un activist, sub nasul poliției, dupa o urmarire ca-n filme, punand in pericol zeci de oameni nevinovați, au fost... eliberați!

- Lovitura de teatru in dosarul deschis de Emilia Negurici, alias Emmy: dupa ce a pus pe jar autoritațile, susținand ca este victima unor abuzuri conjugale, in fața judecatorilor, fosta cantareața s-a sucit la 180 de grade.

- Parchetul General a incalcat dreptul la aparare a victimelor accidentului de pe strada Andronache, provocat de o femeie aflata la acel moment sub influența alcoolului, este decizia magistratiilor de la Judecatoria Sectorului 2. Drept urmare, dosarul a fost retrimis Parchetului pentru indreptarea neregulilor.…

- Individa cu probleme psihice care a incercat sa o omoare pe Mirela Vaida, live, la Acces Direct, a primit doua cadouri neașteptate: unul, din partea judecatorilor, altul - din partea procurorilor.