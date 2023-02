Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Nica, fosta iubita a fotbalistului Mihai Costea, iubește din nou. Tanara e iar indragostita, iar de cateva luni traiește o frumoasa poveste de iubire. In exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta face primele declarații despre barbatul din viața sa. Cei doi nu vor momentan sa se afișeze impreuna,…

- Dupa cum bine știm cu toții, Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai formeaza un cuplu. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro in timp ce se certau. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit primele declarații cu privire la scandal. Mai exista sau nu șanse de impacare intre ei.

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Alin Oprea și Medana, iubita lui, s-au casatorit in mare secret in urma cu doar doua zile, chiar de ziua de naștere a iubitei cantareței. Cei doi au facut cununia civila la o saptamana dupa ce s-au logodit, iar Medana face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre nunta!

- Omul de afaceri Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spatar, e absolut indiferent in raport cu cea care i-a fost candva partenera de viața. In ciuda faptului ca au doi copii de crescut, chiar și dupa ce drumurile lor s-au desparțit in aceasta viața, cei doi continua sa fie in relații reci de ani buni.…

- La mai bine de un an dupa ce s-a afișat cu fosta lui partenera de viața de care ulterior s-a desparțit, acum Enzo de la Chefi la cuțite iubește din nou. Fostul concurent traiește o frumoasa de iubire alaturi de Cristina, o fosta tenismena. In exclusivitate pentru Spynews.ro, el ne ofera primele declarații…

- Familia lui Adrian Minune se marește, asta pentru ca peste doar 7 luni urmeaza sa se nasca inca un copil in familia manelistului. Adriana Simionescu, fiica cea mica a artistului, e gravida in opt saptamani, iar deși nu a vrut sa ofere pana acum prea multe detalii despre sarcina, Spynews.ro a obținut…

- Marina Dina intoarce toate privirile atunci cand iese in oraș. Recent, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație. Fosta asistenta TV este eleganta la orice pas, iar daca veți urmari imaginile, va veți convinge…