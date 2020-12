EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie STIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate LISTA NOILOR PARLAMENTARI AI ROMANIEI. Iata lista noilor senatori și deputați: - LISTA cu deputații (CLICK PE LINK) - LISTA cu senatorii (CLICK PE LINK) Conform procedurii Parlamentul Romaniei va fi convocat pe 21 decembrie in prima sesiune. Intai in fiecare din cele doua camere ale Parlamentului se va forma cate o comisie de validare a mandatelor și abia apoi cei validați vor fi confirmați și vor depune juramantul. Ulterior se vor anunța și forma Grupurile politice parlamentare care in funcție de algoritmul politic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

