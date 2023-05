Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Inalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat marți pe fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Sentința e definitiva. Darius Valcov era plecat in Italia in…

- Un soldat de la Unitatea Militara Barlad judecat pentru conducerea unei motociclete fara permis a fost declarat nevinovat pentru ca polițiștii nu au putut prezenta principala proba: filmarea cu bodycam-ul. Sentința nu este definitiva

- Incidentul a avut loc la data de 19 martie 2022, cand un tanar militar din Constanta ar fi fost atacat de o persoana, care i a sustras arma si munitia de raboi aferenta. Dupa eveniment, mai multe filtre in Mamaia, Constanta, localitatile invecinate, dar si in mai multe judete au fost instituite de politisti,…

- Iulian Miu (47 de ani), oficialul celor de la Steaua București, a anunțat ca „militarii” au depus dosarul de obținere a licenței pentru Superliga, lucru anunțat in exclusivitate de Gazeta Sporturilor, in urma cu cateva zile. Fost jucator la Steaua, Iulian Miu a precizat ca in mari proporții dosarul…

- Fostul deputat Vladimir Andronachi, considerat unul din complicii lui Vladimir Plahotniuc in dosarul fraudei bancare, va comparea in timpul apropiat pe banca acuzatilor alaturi de omul de afaceri Mihail Blonski. Prima sedinta de judecata a fost planificata pentru data de 4 aprilie a anului curent, dosarul…

- Statul roman va plati, din bugetul Ministerului Justitiei, onorariile mai multor experti consultati in dosarul in care compania Hexi Pharma si doi dintre directorii acesteia au fost trimisi in judecata pentru inselaciune, fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Un expert chimist si doua experte contabile…

- Curtea de Apel Timisoara a desfiintat sentinta penala a Tribunalului Timis prin care fostul secretar al Primariei Timisoara, Ioan Cojocari, a fost condamnat la trei de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei Poli Timisoara. El este singurul din lotul din Primaria Timisoara care a castigat…

- Potrivit DNA, Sevil Shhaideh, fost vicepremier al Romaniei si fost angajat al Consiliului Judetean Constanta, fost secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice MDRAP , este acuzata abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul…