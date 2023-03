Stiri pe aceeasi tema

- Elwira Petre a transmis un mesaj urmaritoarelor sale din mediul online. Aceasta iși dorește sa fie un exemplu pentru fiicele sale, dar vrea sa se pastreze tanara, indiferent de context. Se bucura de trecerea anilor și a gasit cateva remedii care o ajuta sa se mențina in forma.

- Luminița Anghel este, fara dubii, una dintre cele mai reputate și apreciate artiste din showbizul autohton. Vocea sa unica, șarmul, carisma și talentul divei au cucerit, de-a lungul anilor, milioane de romani. Cantareața este renumita pentru silueta ei impecabila. Cum se menține in forma ca in adolescența.…

- Novak Djokovic este din nou in centrul atenției. S-a impus la Australian Open 2023 și a caștigat al 22-lea titlu de Grand Slam din cariera. Jucatorul sarb este in forma excelenta la 35 de ani, iar jurnaliștii italieni i-au aflat secretul. O dieta la care a fost nevoit sa apeleze, dupa un consult medical.…

- Fanii s-au intrebat de multe ori ce face Ruby pentru a se bucura de un trup de invidiat. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se mențina in forma. Ce consuma cantareața in fiecare zi. Are sau nu artista un plan de alimentație.

- In prag de Revelion, gospodinele pregatesc ultimele detalii pentru masa festiva, in jurul careia se vor reuni familia și cei mai dragi prieteni. Pe langa tradiționalele sarmale, oua umplute și salata de boeuf, romanii pregatesc cea mai frageda friptura. Secretul unei rețete perfecte. Cum prepari cea…

- Adriana Antoni se bucura de o frumoasa cariera in muzica și este mai tot timpul ocupata. Cum reușește indragita cantareața sa se mențina mereu in forma. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cat de atenta este cand vine vorba de alimentație.

- Valentina Pelinel are o silueta de invidiat, chiar daca anii trec. Vedeta și-a dezvaluit secretul la Antena Stars, unde a spus ce mananca și cum va arata masa de Craciun in familia Borcea, o perioada in care oamenii se aleg cu cateva kilograme in plus.