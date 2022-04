Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul spune ca acțiunea militara rusa se va opri „intr-o clipa” daca Ucraina indeplinește „condițiile”. Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa-și schimbe constituția pentru a consacra neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rus și sa recunoasca republicile separatiste Donețk…

- Ministru al Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov s-a intalnit cu șefii Afacerilor Externe ai celor doua republici separatiste din estul Ucrainei: Donetk și Lugansk. Conform Izvestia , Lavrov a explicat atactul țarii sale prin faptul ca „Moscova nu a putut ramane indiferenta la solicitarea LPR…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat, joi dimineata, „atacul lipsit de ratiune” lansat de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, asupra Ucrainei. „Este vorba despre un atac lipsit de ratiune. Sunt periclitate nenumarate vieti ale civililor. Este vorba despre o grava incalcare a dreptului…

- Ucraina ia in calcul un scenariu de riposta militara in contextul recunoașterii independenței de catre Rusia a provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, pentru a preveni o escaladare a conflictului, a afirmat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dimitri Kuleba, in urma discuțiilor purtate cu secrtearul…

- Președintele Federației Ruse a reiterat condiția sa de neagresiune asupra Ucrainei de cea a neaderarii acestei țari la NATO, in conferința de presa de la Moscova de marți seara. „Rusia va acorda „republicilor populare” Donetk si Lugansk sprijin militar”, a spus liderul de la Kremlin. De asemenea, Putin…

- Ministrul de externe al Siriei, Faisal Mekdad, aflat in vizita oficiala la Moscova, a declarat marti ca tara sa sprijina recunoasterea anuntata cu o zi in urma de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste proruse Lugansk si Donetk din estul Ucrainei, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor, informeaza AFP. ‘Tinand cont de cresterea numarului de persoane care sosesc, consideram…

- Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei…