Exclusiv. Legumicultorii români și-au scos solariile la vânzare Legumicultorii și-au scos solariile la vanzare, din cauza creșterii semnificative a costurilor de producție. La moda este și inchirierea, pentru ca forța de munca este greu de gasit, iar fermierii incep sa-și restranga activitatea și sa-și redimensioneze culturile, astfel incat sa poata sa fie muncite doar cu membrii familiei. „Se demonteaza, se taie, nu este o problema. Prețurile nu sunt foarte mici, pentru ca omul vrea sa recupereze din investiție. Sunt și foarte mulți care vor sa inchirieze, momentan, insa, nu sunt prea mulți doritori, pentru ca nimeni nu vrea sa mai munceasca”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

