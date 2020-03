EXCLUSIV. Lecții moderne de furat “legal” la CFR Prezentam o schema de plata ilegala, imorala la CFR SA pe contractele Sighișoara-Brașov. Oameni de decizie din managementul CFR sunt platiți prin diverse platforme pentru servicii de consultanța/ instruire tocmai de caștigatorii licitațiilor. Nici macar nu se mai feresc. Documentele șocante și in exclusivitate sunt pregatite a se preda de oameni din CFR inclusiv autoritaților de ancheta... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

