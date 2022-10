Stiri pe aceeasi tema

- O zi plina de emoții pentru Malina Avasiloaie. Artista și-a increștinat astazi baiețelul, iar ea impreuna cu soțul ei au fost copleșiți de emoție. Nașii au fost nimeni alții decat Nicole Cherry și Florin Popa, lucru deja știut de intreaga lume. Vedeta a impartașit cu fanii imagini de la marele eveniment.

- Theo Rose nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Vedeta a fost prezenta la un eveniment, in calitate de prezentatoare. Intr-un interviu la dublu, in exclusivitate pentru Impact.ro, cu YNY Sebi și indragita cantareața, ea ne-a povestit ce a pațit, chiar…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.

- Unde iși va boteza Magda Palimariu baiețelul, dar și cine vor fi nașii celui mic. Vedeta a spus despre parinții spirituali ai copilului ca fac parte deja din familie și sunt niște persoane extrem de apropiate. Primele declarații ale fostei prezentatoare despre marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Vașniuc a dezvaluit ca va face nunta cu alesul inimii ei in aceeași zi cu Armin Nicoarar și Claudia Puican. Ce detalii a oferit vedeta despre marele eveniment. Ce a marturisit despre inelul pe care l-a primit de la partenerul ei.