- Ștafeta de 4x100 de metri a Romaniei in componența David Popovici, Mihai Gergely, Ștefan Cozma și Patrick Dinu a cucerit medalia de argint, fiind devansata doar de Rusia O seara magica pentru Romania la Stadio del Nuoto, din Complexul "Foro Italico" de la Roma. Ștafeta de 4x100 metri liber a Romaniei…

- Stafeta de 4x100 m liber masculin a Romaniei a cucerit medalia de argint, cu timpul de 3:19.93 minute, la Campionatul European de inot pentru juniori. Intrat primul in bazin, David Popovici, a stabilit un nou record mondial de juniori pe distanta de 100 de metri liber, cu timpul de 47.56 secunde,…

- Karsten Warholm a doborat recordul mondial la 400 m garduri, dupa ce a reusit sa se impuna cu timpul de 46 sec 70/100, la Oslo, in cadrul circuitului atletic Diamond League. Karsten Warholm are 25 de ani, este dublu campion mondial en titre și a fost in utlimii doi ani foarte aproape de a dobori...…

- O femeie din Africa de Sud a nascut 10 copii, doborand recordul mondial inregistrat de Halima Cisse, care a nascut noua copii, luna trecuta, in Maroc. Gosiame Thamara Sithole, in varsta de 37 de ani, a nascut luni șapte baieți și trei fete, toți sanatoși, in urma unei operații de cezariana, potrivit africanews.com.…

- Atleta olandeza Sifan Hassan a doborat duminica recordul mondial feminin pe distanta de 10.000 metri dupa ce a fost cronometrata in 29 min. 06 sec. 82, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Hengelo (Olanda), scrie AFP. Hassan (28 ani) a batut recordul pe aceasta distanta pe care-l detinea din…