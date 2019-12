Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta, la o casa de locuit din catunul Balești, comuna Bistra. Doua persoane au suferit arsuri ușoare. In cursul nopții trecute Stația de Pompieri Campeni a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care se manifesta la o gospodarie din catunul…

- O femeie insarcinata și un barbat și-au pierdut viața luni dimineața intr-un grav accident, petrercut in localitatea Cornești din comuna Mihai Viteazu, in județul Cluj. In jurul orei 10, un șofer de 47 de ani din Aiud, județul Alba, care conducea un ansamblu cap tractor cu semiremorca, a patruns pe…

- Accidentul s-a petrecut dupa ce tanarul a plecat de la benzinarie, dar dupa cateva secunde a realizat ca a platit pentru o alta pompa decat cea pe care a folosit-o, astfel ca a vrut sa intoraca brusc. A provocat insa daune mai insemnate decat banii pe care i-ar fi pierdut probabil daca si-ar fi continuat…

- Ziarul Unirea Accident rutier intre Abrud și Zlatna: O femeie a suferit leziuni fiind internata la spitalul din Alba Iulia La data de 10 noiembrie 2019, polițiștii din Zlatna au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe DN 74, pe raza localitații Budeni. ... Accident rutier intre…

- O femeie in varsta de 34 de ani aflata in stare critica dupa o operatie de cezariana a fost dusa cu elicopterul la Iasi, dupa ce spitatul din Targu Neamt nu avea anestezist. La Iasi, aceasta a fost stabilizata de medici dupa o operatie in care i s-a scos uterul. „Femeia a nascut la [...]

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea Capușu Mic. Intervenția pompierilor a durat peste trei ore. Trei autospeciale pentru stins incendii, din Gilau și Florești, alaturi de o autospeciala a serviciului voluntar pentru situații de urgența din Capușul Mare și un echipaj…

- Catalin Cherecheș se recupereaza in spital dupa o operație reușita. In urma cu cateva minute primarul Catalin Cherecheș a ieșit din operație, care a decurs conform standardelor. Ne-a declarat ca este bine, totul a decurs normal. De saptamana viitoare revine din nou in randul celor dragi, in randul…

- Focul s-a manifestat violent intr-una din camerele imobilului, cu degajare masiva de fum. Pompierii au stabilit ca focul a pornit in urma unui scurtcircuit produs la un prelungitor electric defect, care nu era izolat corespunzator.