- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a negat din nou atacurile rusesti asupra civililor, facand referire la bombardamentul de joi noapte al unui bloc de locuinte din Odesa. In urma atacului au murit 19 persoane si alte zeci au fost ranite.

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii. Serviciul de Stat pentru situații de Urgența al Ucrainei a transmis ca o racheta…

- Rusii au bombardat in noaptea de joi spre vineri un bloc din regiunea Odesa, fiind ucise cel putin 17 persoane si ranite alte zeci. Printre victime se numara si copii, potrivit autoritatilor ucrainene.

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Mai multi delfini din Marea Neagra, raniti sau ucisi de sonarele militare antrenate in razboiul din Ucraina, au ajuns pe tarmurile Romaniei, Bulgariei, Turciei si Ucrainei, potrivit cercetatorului sef de la Parcul Natural Limanele Tuzlei din regiunea Odesa din sud-vestul Ucrainei, relateaza CNN. ”De…

- Atacurile lansate luni, 9 mai, asupra orașului-port Odesa, de la Marea Neagra, au vizat un centru comercial și doua hoteluri, relateaza CNN . O persoana a murit și mai multe au fost ranite in urma bombardamentelor. Trei rachete Kinjal – noile rachete hipersonice ale Rusiei – au fost trase dintr-un avion…

- Este a 74-a zi de razboi in Ucraina. Luptele grele continua in estul țarii, unde rușii vor sa impinga frontul de lupta al ucrainenilor catre vest. Șase rachete de croaziera rusești au lovit sambata orașul-port de la Marea Neagra - Odesa. De asemenea, bombardamentele continua in regiunea Lugansk, unde…