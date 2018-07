Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari intalnește pe teren propriu Gaz Metan, del a ora 18:00, intr-un meci din etapa a 2-a din Liga 1. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 18 » Voluntari - Gaz Metan Vezi AICI meciul liveTEXT Arbitru: Horia Mladinovici (București) / Asistenți:…

- Rivaldinho (23 de ani) a parasit Dinamo pentru Levski Sofia in iarna lui 2018, dupa un an petrecut in Romania. Bulgarii dezvaluie ca motivul desparțirii ar fi fost o problema medicala cronica pe care ar fi capatat-o in București. Transferul la Levski nu pare sa fi fost cea mai buna varianta pentru fiul…

- Peste 3,6 milioane de romani au emigrat in strainatate, majoritatea persoane apte de munca și absolvenți de studii superioare, arata Banca Mondiala. România ar putea urma exemplul altor ţări de a valorifica potenţialul tinerilor absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ…

- Numarul consumatorilor casnici de electricitate care parasesc piata reglementata si aleg sa incheie contracte noi, pe piata libera, a crescut de zece ori in ultimul an si jumatate, ajungand la aproape 1,2 milioane de consumatori, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in…

- Medicul de la Spitalul Floreasca din București, care se ocupa de unul dintre electricienii care au suferit arsuri grave sambata, in urma unui accident de munca, refuza sa iși dea acceptul pentru ca pacientul sa fie transferat î...

- Billel Omrani (25 de ani) a surprins pe toata lumea astazi cand nu s-a prezentat la antrenamentul celor de la CFR Cluj. Atacantul nu a plecat cu echipa nici in cantonamentul din Polonia. Motivul? Oficialii ardelenilor susțin ca au doua oferte pentru el și in urmatoarele zile ar urma sa se realizeze…

- FRF a premiat cele mai bune echipe de elevi din țara. Duminica, la Centrul Național de Fotbal Buftea, au avut loc finalele Cupei Tymbark Junior, cea mai importanta competiție de fotbal din țara dedicata elevilor. Cei mai talentați copii U10 și U12, baieți și fete, au ridicat trofeul de campioni! In…

- Kamer Qaka a semnat cu FCSB! Toate detaliile tranzacției. Albanezo-norvegianul Kamer Qaka (23 de ani) a semnat azi cu FCSB și va veni din vara la echipa patronata de Gigi Becali. ACTUALIZARE 18.45: “Miercuri merg la vizita medicala. Daca avionul nu se prabuseste in aceasta seara, sunt la Bucuresti!…