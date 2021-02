EXCLUSIV "Jocuri de putere" - Incompetență criminală, parapeți de plastic în calea stâncilor care cad pe șosea Mii de șoferi se opresc pentru a face poze intr-un spațiu care pare o parcare la prima vedere. Furați de peisaj, turiștii se cred in siguranța dar la cațiva metri deasupra lor bucați de stanca de zeci de tone stau sa cada oricand, potrivit Realitatea Plus. Nenumarate accidente s-au petrecut din 2000 de cand au inceput alunecarile de teren. De atunci și pana azi, șefii de la drumuri nu au montat nici macar o plasa de protecție. Abia joi a fost delimitata zona cu parapeți din plastic, dupa ce saptamana trecuta, un tanar din Siriu s-a ales cu mașina avariata de o bucata de stanca pravalita de la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

