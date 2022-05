Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, cere de la Consiliul Concurenței demararea anchetei pe faptul scumpirii prețurilor la uleiul vegetal. Acesta acuza compania Trans Oil Oficial ca a profitat de situația foarte dificila cu exportul produselor agricole din Ucraina și a inceput sa cumpere…

- Compania RAJA propune doua soluții simple prin care Romania poate atrage fonduri europene pentru ca prețul apei sa nu creasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Prețul petrolului a crescut din nou la cote alarmante pe fondul crizei din Ucraina: Producția din Rusia a continuat sa scada in aprilie Prețul petrolului a crescut din nou la cote alarmante pe fondul crizei din Ucraina: Producția din Rusia a continuat sa scada in aprilie Pe masura ce au crescut temerile…

- Compania dm drogerie markt Romania a introdus, incepand cu data de 1 aprilie 2022, conceptul MEREUAVANTAJOS, cu scopul de a lansa noi tendințe de calitate pe piața interna, care vor aduce beneficii pe termen lung, experiența de calitate și cumparaturi relaxate, transmițand in același timp bunele practici…

- ​Compania germana Leoni, unul dintre cei mai mari furnizori de cablaje pentru industria auto, a reluat producția la cele doua uzine auto din vestul Ucrainei, dar o parte din capacitatea de producție este mutata in strainatate, inclusiv in Romania.

- Ochii politicienilor americani e indreptat acum spre Estul Europei și la dezvoltarile care ar putea lua amploare de la conflictul militar din Ucraina. Președintele PMP, Eugen Tomac, aflat in SUA la invitația aliaților din Partidului Republican s-a intalnit cu influentul senator republican Marco Rubio.…

- In condițiile in care isteria uleiului a cuprins in ultimele zile Romania, și nu suntem singurii, autoritațile incearca sa linișteasca populația ca exista stocuri suficiente atat la retaileri, cat și la procesatori sau in piața, daca vorbim de materie prima. De acest lucru vorbește și Andrei Solomon,…

- In data de 25.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane crestere de 25 fata de ziua anterioara , dintre care 14.188 cetateni ucraineni in crestere cu 36 .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996…