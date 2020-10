Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a mai ucis un medic, este vorba de un doctor de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București, potrivit StirileProtv.Medicul ortoped in varsta de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București a decedat dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta era…

- Numarul mare al noilor imbolnaviri cu SARS-CoV-2 si sufocarea sectiilor de Terapie Intensiva au provocat reactia autoritatilor, care au decis reintroducerea unor restrictii. Medicii atrag atentia ca suntem la capatul luptei eficiente si riscam sa pierdem batalia cu virusul

- Acesta era internat de mai bine de sapte zile la unitatea medicala, la Terapie Intensiva, dupa ce in organismul sau a fost depistata infectia cu COVID-19, iar reprezentantii unitatii medicale spun ca ar fi avut si mai multe antecedente psihiatrice. Initial, acesta fusese internat la Spitalul de Boli…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj cu ocazia inceputului anului școlar 2020-2021 in care indeamna la respectarea cu multa atenție a regulilor sanitare pentru protejarea elevilor și a cadrelor didactice, avand in vedere ca in Romania sunt raportate zilnic peste 1000 de cazuri de infectare cu Covid-19.…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, solicita conducerii Bisericii Ortodoxe Romane sa se alature unui mesaj unitar pentru copii, prin care sa se arate ca pandemia de coronavirus este un lucru serios. Funeriu afirma ca are semnale ca anumiți profesori de religie promoveaza teorii conspiraționiste…

- Judetul Iasi a coborat ieri din nou pe locul al doilea din tara la numarul de infectari zilnice cu COVID-19, fiind raportate 61 de cazuri noi. Pe primul loc se mentine Bucurestiul, cu 97 de cazuri, urmat de Dolj si Iasi cu cate 61 de cazuri, de Brasov si Timis cu cate 60 de noi infectari. Tot ieri,…

- Directoarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau, prof. Camelia Voicu, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care mulțumește personalului medical pentru implicarea de care a dat dovata in perioada de doua saptamani in care a fost internata la Terapie Intensiva. Prof. Camelia Voicu…

- Jurnalistul Cornel Bumbu, de la Radio Viva FM, s-a stins din viața, in noaptea de vineri spre sambata, dupa doua saptamani la Terapie Intensiva. Cornel a ajuns la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava in ziua de 14 iulie, cu probleme respiratorii serioase și a fost ...