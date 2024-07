Stiri pe aceeasi tema

- O parte importanta a presei din Romania relateaza pe un ton ingrijorat despre o eventuala revenire la putere a lui Donald Trump in urma alegerilor prezidentiale care vor avea loc in SUA in toamna acestui an. In acelasi timp George Maior, fostul director al SRI si fost ambasador al Romaniei la Washington,…

- Fostul director SRI vorbește, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre ceea ce va urma daca Donald Trump se intoarce la Casa Alba, dar și despre situația incordata din Orientul Mijlociu.

- Colegiul editorial al New York Times s-a alaturat solicitarilor pentru președintele Joe Biden sa demisioneze din funcția de candidat democrat inainte de noiembrie. Un articol de opinie publicat vineri de ziarul a fost o reacție la performanța președintelui in timpul primei dezbateri prezidențiale unde…

- Rusia se afla intr-un adevarat razboi hibrid cu Occidentul, iar Republica Moldova e un prim obstacol in calea ambițiilor Moscovei. Expert in fostul spațiu sovietic, politologul Vladimir Socor explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, planul prin care Putin ar lovi puternic interesele Romaniei.

- Are UE puterea sa redevina un pol de putere dupa europarlamentarele din 9 iunie sau e sortita declinului și va deveni o jucarie intre SUA și China. Profesor de științe politice la universitatea din Houston, Alin Fumurescu explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, incotro ne indreptam.

- Candidat republican la alegerile prezindențiale din noiembrie, Donald Trump a fost huiduit in timpul discursului pe care l-a susținut sambata la Convenția Naționala Libertariana, relateaza The Guardian, precizand ca intreaga situație a aratat provocarea cu care se confrunta in efortul de a-și largi…

- Corneliu Bjola, politolog și profesor de diplomație la Universitatea Oxford, impreuna cu echipa sa de la Oxford Digital Diplomacy Research Group, a discutat intr-un interviu acordat pentru „Adevarul” despre șansele lui Klaus Iohannis de a deveni șef la NATO, precum și despre cine ar fi cel mai potrivit…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a respins acuzatiile fostului presedinte american Donald Trump, care sustine ca Europa nu ajuta suficient Ucraina, transmite vineri AFP, potrivit Agerpres.''Sa restabilim adevarul. Cifrele vorbesc de la sine.