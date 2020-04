Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au vorbit despre relația lor la emisiunea lui Maruța. „Fosta prezentatoare și tanarul consul au marturisit ca iși doresc cu ardoare sa devina parinți iar izolarea la domiciliu probabil ca este momentul prielnic. „Eu imi continui activitatea profesionala aproape in…

- In plina pandemie de coronavirus, Maria Constantin a transformat strada in podium de moda! Ca o felina a mers la banca, iar apoi, direct la „rasfaț”. Artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza uimitoare.

- Maria Constantin pur și simplu nu are noroc in dragoste! Dupa doua casnicii eșuate și mai multe relații care s-au incheiat cu partenerii pe drumuri separate, artista și-a gasit acum alinarea in brațele unui barbat insurat. Exact cum era de așteptat, asta a venit la pachet cu tot felul de complicații,…

- Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste, ce dureaza de doi ani, iar acum a vorbit pentru prima oara despre casatorie și copii. Artista recunoaște ca vrea sa fie o mama tanara.Nicole Cherry a raspuns celor mai mari curiozitați venite din partea fanilor. Aceștia au intrebat-o cand se va…

- Maria Constantin s-a despartit de Dacian Varga, vestea luand pe toata lumea prin surprindere. Cei doi au fost impreuna cateva luni bune, insa in cele din urma au decis sa o ia pe drumuri separate.

- Fosta gimansta, in varsta de 32 de ani, il cunoaste pe Bogdan (50 ani) din anul 2005, pe cand se pregatea sa cucereasca medalia de aur la barna, la Campionatele Europene de la Debrecen. Pe atunci, Jianu avea o relatie cu Julia Chelaru, care mai tarziu i-a devenit sotie. „Catalina si Bogdan se iubesc…