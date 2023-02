Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea unui copil poate fi dificila, lucru valabil și pentru Hannah. Incearca sa-i ofere fiicei sale o viața echilibrata, dar ea insași trebuie sa se descurce in bezna totala. Hannah este nevazatoare, la fel și soțul ei. Fiica lor, Mila, e singura din casa care poate vedea. Și chiar daca asta inseamna…

- Elena Basescu și-a serbat, de curand, fiul. Singurul baiețel al vedetei a implinit, de curand, frumoasa varsta de 8 ani. Fiica fostului președinte a postat mai multe fotografii cu Traian Basescu Jr., chiar de la aniversarea acestuia. Cat de mare a crescut fiul Elenei Basescu.

- ASTA NE MAI TREBUIE… Amenințarea cu gripa aviara nu mai este doar la nivel de alerta in județul Vaslui. Ne bate la ușa! Boala este posibil sa ajunga in județ grație marelui crescator de pasari, Fanel Bogos, tocmai din Brașov de la fermele Peneș. De la sfarșitul saptamanii trecute, toate magazinele din…

- Este foarte important sa urmarești nivelul de colesterol pentru ca, daca are o valoare prea ridicata, te poate predispune la afecțiuni cardiovasculare. Poți schimba unele lucruri cu care te-ai obișnuit fara sa renunți la gustul bun, dar cu un efect rapid asupra valorii colesterolului. Nu este vorba…

- Laura Cosoi a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre casnicia cu Cosmin Curticapean și cum s-a schimbat relația lor dupa ce a venit pe lume ce-l de-al treilea copil. Actrița are parte de un real ajutor din partea soțului. Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt impreuna de zece ani, iar…

- Luna și scandalul pentru George Buhnici! Zilele acestea, fosta vedeta Pro TV și-a atras din nou injuraturi pe rețelele de socializare dupa ce a aplaudat creșterile de prețuri din Romania, pe motiv ca astfel oamenii vor munci mai mult din nevoia de a supraviețui. George Buhnici considera ...

- Nicole Cherry s-a intrecut pe sine pentru prima petrecere aniversara a fetiței ei. Anastasia a implinit un an, iar cantareața i-a organizat o petrecere cu tematica de basm. Tanara mamica a ales sa se costumeze la fel ca micuța, in persoajul Alice din ”Alice in Țara Minunilor”. Iata imagini de colecție…

- Avem dovada ca Liviu Varciu nu iese din cuvantul fetiței lui, nici macar atunci cand are lucruri de rezolvat in oraș! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…