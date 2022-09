Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…

- Carmen de la Salciua a amanat nunta. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape un an alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Cei doi sunt mai indragostiți ca niciodata și au chiar și planuri de nunta. Din pacate, artista a fost nevoita sa amane marele eveniment. Ce a facut-o…

- Carmen de la Salciua se afla in cea mai frumoasa perioada a vieții sale, e indragostita pana peste cap și iși traiește povestea de iubire alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Astazi, barbatul i-a facut o frumoasa urare cu ocazia zilei onomastice.

- Deși la inceput povestea de dragoste dintre Carmen de la Salciua și Marian Corcheș a fost una controversata, și a fost judecata de mulți, acum, in relația ei este totul numai lapte și miere. Sunt pregatiți cei doi indragostiți sa devina parinți?! Cantareața a facut primele declarații despre sarcina.

- In urma cu un an, Cristina Cioran i-a daruit lui Alexandru Dobrescu o fetița perfect sanatoasa. Afaceristul este un tata implicat și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara. Iata cum are grija iubitul Cristinei Cioran de…

- Marian Corcheș iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Logodnicul artistei Carmen de la Salciua se poate mandri cu viitoarea lui soție, asta deoarece ea este foarte atenta la detalii. Ei bine, frumoasa cantareața i-a facut logodnicului ei un cadou inedit, cu care sigur i-a facut ziua excelenta.

- Carmen de la Salciua se lovește din nou de rautați la adresa ei, in mediul online, și vine cu o noua replica pentru hateri. Dupa ce i s-a spus ca „nu e frumoasa”, cantareața a ținut sa transmita gandurile ei cu privire la acest aspect.

- Carmen de la Salciua a fost ținta unui nou atac, dar criticile au venit din partea unui coleg de breasla de data aceasta. Florin Pește a afirmat ca artista „patineaza” din punct de vedere vocal, iar replica acesteia nu a intarziat sa apara. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!