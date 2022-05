Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu este departe de a se fi terminat. Celebra artista a facut un anunț important pe rețelele sociale. Ce lovitura a primit creatorul de moda al Casei Regale a Romaniei. Blondina și-a anunțat prietenii virtuali. Motivul pentru care și-a recapatat liniștea.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca recursul in casatie formulat de Elena Udrea in 2019, o cale extraordinara de atac fata de condamnarea definitiva la sase ani de inchisoare primita in dosarul Gala Bute. Lovitura pentru Udrea: magistratii o vor judeca si in lipsa. Poate fi audiata prin video-conferinta…

- Irinel Columbeanu este dornic sa iși vada fiica, insa acesta a devzaluit motivul pentru care nu vrea sa mearga in Statele Unite ale Americii pentru a o vizita. Iata ce declarații a facut omul de afaceri.

- Lovitura crunta pentru Traian Basescu. Numele fostului președinte al Romaniei este menționat intr-un dosar penal in rem pentru fals in declarații. Sintagma in rem din latina se folosește pentru a indica imprejurarea ca o anumita dispozitie legala se aplica in considerarea faptei comise, influentand…

- De ce nu se ințeleg Simona Halep și Sorana Cirstea. Cele doua romance se vor intalni asta-seara intr-un duel mult așteptat, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Chiar daca se cunosc de cand erau copile, ele nu au fost niciodata prea apropiate. Dar unul dintre motivele pentru care…

- Un barbat dintr-o comuna din Suceava a fost tras pe dreapta de oamenii legii pentru un control de rutina. Polițiștii și-au dat seama ca șoferul se afla sub influența bauturilor alcoolice, iar mai apoi au aflat ca nu are nici permis. Cu toate acestea, barbatul a avut un motiv pentru care s-a urcat baut…