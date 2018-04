Irina și Razvan Fodor mai fac un copil in 2018. Cel puțin, asta e planul. Prezentatorul de la “ MasterChef ” și vedeta noii emisiuni de weekend de la PRO TV, “Inspirația de weekend”, au comanda de o surioara de la fiica lor de 7 ani, Diana. Cei doi s-au casatorit in 2010, iar un an mai tarziu i-au cununat pe Cabral și Andreea Ibacka. Libertatea: Cu “Inspirația de weekend” te intorci in postura de prezentatoare… dupa cat timp? Irina Fodor: Acum 4 ani am trait experiența de co-prezentatoare la “Poveștiri de noapte”. Am avut noroc atunci, cand a venit vorba de partenerul din fața camerei: cu Cabral…