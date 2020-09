Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (81 de ani) a acordat un interviu in exclusivitate pentru GSP.ro, in care a vorbit și despre pandemia de coronavirus și efectele financiare negative ale acesteia. „Criza nu mai e la orizont, criza este in ziua de azi. Lumea se va schimba și cineva trebuie sa se gandeasca cat de fragili suntem…

- Noam Chomsky, unul dintre cei mai importanti si controversati intelectuali din lume, va intra in dialog cu traducatorul Paul Gabriel Sandu, joi, de la ora 12.00, un eveniment online difuzat pe pagina de Facebook a editurii Curtea Veche Publishing despre cartea "Cum merge lumea", potrivit news.ro.Dezbaterea…

- Simona a ales sa-si faca suvite blonde si bucle. Cea care a ajutat-o in acest demers a fost o buna prietena de-ale ei, hairstylista Laura Elena. Simona Halep (2 WTA, 28 de ani) va mai da greutate circuitului WTA in urmatorii ani, dupa cum sustine Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis.…

- Veste proasta pentru Simona Halep. Turneul de tenis Madrid Open a fost anulat.Competiția urma sa inceapa la 13 septembrie, dar organizatorii au analizat situația și au decis sa ia aceasta masura din cauza pandemiei de coronavirus.Autoritatile spaniole au recomandat saptamana trecuta anularea turneului…

- Anulat inițial din cauza pandemiei de coronavirus, turneul de la Madrid va avea loc pâna la urma, dar în luna septembrie. Feliciano Lopez, directorul turneului din capitala Spaniei, a discutat despre ediția din acest an, una în care organizatorii le pregatesc o surpriza fanilor. Conform…

- Dupa ce a organizat Adria Tour, mai intai, la Belgrad (Serbia), iar apoi in Zadar (Croatia), liderul ATP a creat, practic, un focar de infectie, incalcand toate masurile de distantare fizica.

- Jucatorul de tenis Rafael Nadal si baschetbalistul Pau Gasol au strans peste 14 milioane de euro pentru lupta impotriva coronavirusului. Cei doi au lansat campania #NuestraMejorVictoria la 26 martie cu speranta ca se vor strange 11 milioane de euro. Lumea sportului s-a mobilizat si tinta initiala a…