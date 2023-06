Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana de la Roland Garros, Virginia Ruzici, a fost povestit intr-un interviu mai vechi acordat antrenorului Daniel Spatz. Episodul este reamintit de Gazeta Sporturilor, intr-un alt text despre Țiriac.„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci cand am inceput sa caștig mai…

- Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa ce Simona Halep a fost acuzata de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, „pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic”, relateaza Gazeta Sporturilor.„Viitorul ei in tenis suna sumbru”, a notat Cristian Tudor Popescu, care…

- Fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase a declarat, luni, ca Simona Halep va mai juca dupa incheierea procesului deoarece este inca tanara. Fostul lider ATP a mentionat insa ca intarzierea in judecarea cazului de doping nu este in favoarea Simonei Halep. „Nu stiu cat va mai dura. Nu stie nici Simona,…

- Ilie Nastase a vorbit despre situația in care se afla in prezent Simona Halep, dupa ce a fost prinsa dopata, și procesul care se afla in desfașurare și care, dupa cate se pare, dureaza tot mai mult. De asemenea, fostul mare tenismen a facut declarații și despre o posibila retragere a marii sportive.

- Jucatoarea americana de tenis Amanda Anisimova, nr.46 mondial si semifinalista la Roland Garros in 2019, a anuntat ca a decis sa faca o pauza nedifinita in cariera sa sportiva, confruntandu-se cu "sindromul epuizarii profesionale" (burn-out), relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit news.ro.Anisimova,…

- Simona Halep a facut un anunt despre viitorul ei in tenis. Romanca a dezvaluit ca isi doreste din nou sa castige trofee, desi este constienta ca nu ii va fi usor sa revina in top, tinand cont de faptul ca nu a mai bifat niciun meci din luna octombrie, de cand a fost suspendata pentru […] The post Simona…

- Simona Halep va juca la Roland Garros, turneu pentru care va primi wild-card. Acest lucru l-a confirmat si Ion Tiriac. De 7 luni suspendata pentru un eventual dopaj cu Roxadustat, Simona Halep a zburat la Nisa și s-a cazat la academia antrenorului ei, Patrick Mouratoglou, unde se va antrena in urmatoarele…

- La acest moment, Simona Halep nu poate participa la ediția din acest an de la Roland Garros, fiind suspendata provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat. Fosta lidera WTA are totuși o șansa sa evolueze la turneul pe care l-a caștigat in anul 2018.