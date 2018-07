Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt blaturi in fotbalul romanesc? Gigi Becali ofera un raspuns tranșant. FCSB a pierdut la limita titlul in fața celor de la CFR Cluj, insa Gigi Becali a lansat ipoteza conform careia ar fi fost informat ca echipa sa n-ar fi fost lasata sa caștige campionatul. ”Cineva mi-a spus ca, daca as fi castigat…

- Sepsi a anunțat ca i-a prelungit contractul tehnicianului Eugen Neagoe, in ciuda faptului ca acesta era dorit insistent de Astra Giurgiu. Dupa ce și-au confirmat antrenorul și pentru sezonul viitor, covasnenii vor face remanieri și la nivelul lotului. Astfel, 6 jucatori o vor parasi pe Sepsi in aceasta…

- Dinamo a mai ramas fara un titular. Duminica, Jose Antonio Romera Navarro (30 de ani) si-a anuntat plecarea de la clubul din Stefan cel Mare, printr-un mesaj postat pe Instagram, lasand postul de fundas dreapta in mainile tanarului Andrei Radu, internationalul de tineret pe care Bratu l-a convins…

- Vica Blochina a explicat cum reușeșse sa aiba o silueta aproape perfecta, slabind indiferent ce mananca. Vica Blochina se ține foarte bine și are o forma fizica foarte buna. Blonda a fost invitata la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, unde a dezvaluit care este secretul ei in ceea ce privește…

- Istvan Fulop, 27 de ani, a reușit o "doppietta", ieri, impotriva lui Poli Timișoara, in victoria cu 3-0. Victoria i-a dat incredere atacantul lui Sepsi care spune ca echipa sa poate sa o devanseze pe Botoșani in clasament. - Istvan, te așteptai sa ii dați Timișoarei 3 goluri?- Sincer sa fiu, nu ne gandeam…

- Noi termene in litigiile dintre FCSB și CFR Cluj privind depunctarea. Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a stabilit noi termene, ambele pentru 9 mai, in litigiile dintre CFR Cluj si FCSB, grupari aflate in lupta pentru titlu care isi solicita reciproc depunctarea, informeaza…

- Eugen Neagoe (50 de ani) critica gestul fanilor dinamoviști de a fura steagul Ungariei in prelungirile partidei caștigate de Sepsi OSK, scor 2-0, contra lui Dinamo. "In aceasta seara a fost un adevarat spectacol la Sfantu Gheorghe. Ambele echipe merita felicitari pentru jocul prestat. Au fost ocazii…

- Sepsi OSK Sf. Gheorghe, va primi astazi de la ora 13:30 pe teren propriu vizita formației Gaz Metan Meddiaș intr-un meci care va avea loc in runda a V-a a play-out-ului Ligii I. Eugen Neagoe a declarat la conferința de presa premergatoare partidei, ca jucatorii sai au forța de a caștiga acest meci și…