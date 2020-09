EXCLUSIV: Interviu cu românca ce fotografiază animale sălbatice în mediul lor natural Kinga Mihaly este, de profesie, asistenta medicala, insa fotografia este un hobby pe care il practica cu cea mai mare pasiune. Membra a Organizației Fotografilor de Natura din Romania, ea se afla in spatele unora dintre cele mai spectaculoase fotografii. Cand avea șapte sau opt ani, Kinga a ținut pentru prima data un aparat foto in mana. Unchiul ei, care se ocupa cu fotografii de evenimente, i-a aratat prima oara cum se folosește un aparat foto și cum se developeaza fotografiile. Inca de atunci, Kinga adora sa mearga pe munte, sa se bucure de paduri, flori și sunetul naturii. Toate fotografiile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

