EXCLUSIV Interviu cu Julie Mayaya, despre transformarea ei în Tina Turner Julie Mayaya, caștigatoarea din 2012 de la Vocea Romaniei și antrenoarea din echipa lui Horia Brenciu din cadrul competiției, a inceput anul 2020 in forța, cu planuri despre care ne-a povestit cu mult entuziasm. Frumoasa Julie a pregatit pentru 1 Martie un spectacol tribut Tina Turner, in care va intra in pielea legendei muzicale care ne-a incantat de-a lungul timpului cu piese precum “We’re simply the best” și “Proud Mary”. Spectacolul va avea loc la Casa de Cultura Constanța, urmand ca apoi sa repete experiența și in alte orașe, printre care Galați, Iași, Botoșani și Bacau. Cu Tina Turner cum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

