Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO. Cum tratativele cu investitorii spanioli par sa fi picat definitiv, la Dinamo se redeschide o mai veche pista privind intens mediatizata vanzare a clubului. Iar pe fir au reintrat Claudiu Florica și Tahnoon Nimer, cei care s-au aflat in tatonari cu Ionuț Negoița timp de mai multe luni. Discuțiile…

- Toni Curea, impresarul care a eșuat in incercarea de a cumpara Dinamo in numele unui fond de investiții din Spania i-a sunat pe spaniolii care sunt acum in negocieri avansate pentru a lua clubul. El spera sa blocheze afacerea sustinand ca patronul ascunde acte din contabilitate. Vanzarea lui Dinamo…

- Ionuț Chirila (54 de ani), tehnician liber de contract, a comentat problemele fara sfarșit cu care Dinamo se confrunta. Acesta a explicat de ce Ionuț Negoița nu reușește sa vanda clubul. „Continua circul la Dinamo de opt ani de zile. Pot sa spun niște lucruri. Ca o societate sa fie tranzacționata,…

- Fanii lui Dinamo, care au strans 500.000 de euro pentru a ajuta clubul, se implica activ in organigrama echipei roș-albe și se opun planurilor lui Ionuț Negoița. Doi dintre oficialii gruparii, Ionel Danciulescu și Florin Prunea, sunt la final de contract, urmand ca de la 1 iulie sa fie liberi. ...

- Constantin Anghelache (74 de ani), fost președinte la Dinamo, e increzator ca tratativele dintre Ionuț Negoița și Herminio Menendez privind vanzarea clubului vor avea o finalitate pozitiva. CONTEXT: GSP.RO a anunțat saptamana trecuta ca un fond spaniol de investiții a facut o oferta pentru Dinamo. Herminio…

- Ioan Andone: „Saptamana viitoare pot intra banii pentru Dinamo” Dupa ce Ionuț Negoița a anunțat ca a reluat discuțiile cu spaniolii pentru vanzarea lui Dinamo, Ioan Andone, cel care le-a propus ibericilor sa cumpere echipa alb-roșie, a dat noi detalii. Potrivit „Falcosului”, Negoița ar putea primi banii…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a declarat, miercuri, ca a ajuns la "un compromis" pentru vanzarea cu 1 leu a clubului de fotbal catre un fond de investitii spaniol al carui reprezentant este Herminio Menendez, fost director general al gruparilor spaniole Sporting Gijon si Sevilla…

- DINAMO. Ionuț Negoița spune ca a pregatit notarul ca sa semneze azi cedarea clubului catre Asociația „Dinamoviști pentru Dinamo”. Cealalta grupare a suporterilor, Asociația „Doar Dinamo București”, face anunțuri financiare și acuza. Alte 3 știri pe acest subiect:EXCLUSIV. ...