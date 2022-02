Stiri pe aceeasi tema

- Un comisar de poliție din Timișoara a fost agresat și pus la pamant intr-un mall de un barbat cunoscut ca facand parte din mediul interlop. De fața erau și colegi ai lui, care nu au intervenit. Poliția Timiș a transmis ca ei nu au vrut ca acest conflict sa escaladeze, fiind vorba despre ''o corecta…

- Un barbat din Timisoara, l-a agresat pe un politist in parcarea unui mall din oras, sub ochii tuturor. Oamenii legii se aflau in zona pentru a verifica daca barurile si restaurantele din zona respecta orarul impus. Acolo ar fi gasit doi indivizi care se luasera la harta si au intervenit pentru aplanarea…

- Un polițist din Timișoara a fost batut chiar in fața colegilor sai, care au stat și au privit nepoutincioși. Omul legii e comisar la Secția 4 de poliție și a fost agresat de un interlop din oraș chiar in timp ce facea controale in barurile din zona pentru a vedea daca accesul in locații se face pe…

- Un nou scandal finanicar ar putea aparea in Timișoara, asemenea celui de la Colterm, atrage atenția consilierul local PSD Radu Țoanca. Iata ce susține acesta, acuzand indolența administrației locale:

- Un primar din județul Timiș a avut parte de un „cadou” neplacut chiar in Ajun de Craciun, cand a descoperit contracte in care semnatura sa era falsificata. Au urmat un apel la 112, o plangere penala și alte demersuri administrative. Claudiu Mihalceanu (PMP), primarul comunei Giarmata, de langa…

- Soțul Dianei Șoșoaca este audiat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa ce ar fi lovit un polițist, pe care il chemase chiar soția lui, fosta membra AUR. Soțul Dianei Șoșoaca a fost chemat la audieri, dupa ce un polițist a depus o reclamație impotriva sa și a anunțat ca a fost lovit,…

- Apar informații pe surse privind accidentul produs in urma cu puțin timp in Timișoara. Autorul accidentului e un celebru om de afaceri de origine araba. Poliția nu a dorit sa dea detalii despre autor, insa acesta a fost identificat de internauți pe baza imaginilor cu numerele de la mașina. Mai mult,…

- Un șofer a fost stopat astazi in cadrul unui filtru desfașurat de inspectorii INSP, pe traseul Chișinau - Orhei. Barbatul nu a dorit sa prezinte ofițerilor de patrulare nici un act de identitate, dupa ce i-a fost adusa la cunoștința incalcarea comisa anterior și fixata de camerele de supraveghere a…