- Militarii Fortelor Aeriene Romane care au intervenit cu o aeronava C-27 J Spartan la stingerea incendiilor de padure din Republica Macedonia de Nord au sosit in tara vineri, potrivit Agerpres. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Fortelor Aeriene Romane, echipajul aeronavei a primit…

- Actorul Franco Nero, unul dintre cei mai apreciati actori italieni din toate timpurile, va veni la Buzau, ca invitat de onoare al Buzau International Arts Festival, potrivit news.ro. Intalnirea cu Franco Nero, un actor cu un palmares impresionant de filme europene si productii hollywood-iene…

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie. Vedeta a fost externata dupa doar cateva zile, dar micuța Ema a ramas in spital. Proaspata mamica are voie sa o viziteze doar de doua ori pe saptamana. „Sunt, cum sa zic, intr-o perioada foarte interesanta. Sunt sentimente, așa, un amalgam: și…

- Rapperul Tudor Sișu a cunoscut succesul datorita trupei La Familia, o formație de hip-hop pe care a fondat-o alaturi de prietenul sau Puya in 1997. A fost condamnat de trei ori la inchisoare, insa artistul spune ca a descoperit calea spiritualitații. Nici experiențele petrecute in spatele gratiilor,…

- Elvețianul Roger Federer (39 de ani, 9 ATP) nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Roger Federer a aratat semne de slabiciune in sfertul de finala de la Wimbledon, pierdut in fața polonezului Hubert Hurkacz (18 ATP), scor 3-6, 6-7(4), 0-6. Elvețianul a avut probleme de deplasare, iar astazi…

- Invitat in podcastul lui Catalin Maruța (43 de ani), Acasa la Maruța, Cristi Mitrea (39 de ani) a vorbit despre participarea sa in show-ul Burlacița, dar și despre relația dintre el și Andreea Mantea (34 de ani). Luptatorul și prezentatoarea TV au impreuna un fiu, David, in varsta de 6 ani. Cristi Mitrea,…

- Regizorul roman Radu Jude, castigatorul Ursului de Aur la cea de-a 71-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin, va fi invitat de onoare la o editie speciala a Festivalului International de Film Documentar de la Florenta, care va avea loc in perioada 15-18 iunie 2021, anunta ICR.…