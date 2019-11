EXCLUSIV. Instanța anulează un document al CJ Covasna cu antet în limba maghiară și engleză Tribunalul București a admis miercuri, 30 octombrie a.c., acțiunea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC) impotriva Consiliului Județean Covasna și a Președintelui Consiliului Județean Covasna și a anulat un document emis de Consiliul Județean Covasna care in antet conținea denumirea instituției in limbile maghiara și engleza, pe langa denumirea in limba oficiala de stat. […] Articolul EXCLUSIV. Instanța anuleaza un document al CJ Covasna cu antet in limba maghiara și engleza apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

