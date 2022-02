Dosarul polițistului Constantin Popescu, cel care a spulberat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni, este din ce in ce mai interesant: martora-cheie a susținut, ieri, la Poliție, ca a șters accidental probele, deși, in urma cu patru zile, a declarat, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca le-a distrus cu buna știința.