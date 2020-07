EXCLUSIV! INNA a spus tot: de la primul sărut până la cea mai dureroasă despărțire De-a lungul timpului, INNA nu a vorbit foarte des despre viața ei amoroasa. Talentata artista a preferat sa pastreze acest aspect al vieții ei departe de ochii lumii. In ediția de august a revistei Unica, INNA și-a pus sufletul pe tava și a dezvaluit mai multe despre viața ei amoroasa. Cand și-a amintit de primul sarut, l-a descris altfel: „A fost timid. Aveam emoții”. INNA a și suferit din dragoste, ca orice om. Ea a povestit ca inainte, obișnuia sa aiba reacții foarte dramatice la desparțiri, dar acest lucru s-a schimbat odata cu varsta. „Nu cred ca exista persoana pe lume sa nu fi avut vreodata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

