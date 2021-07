INNA este artista de care nu ne plictisim niciodata: mereu fresh și cu zambetul pe buze, ea ne surprinde mereu cu ceva nou. Are 34 de ani și o energie de invidiat! INNA este o femeie care știe ce iși dorește, o artista neobosita și o partenera de viața de vis. In 2021 are tot felul de proiecte de care se ocupa, de la colaborari cu Flo-Rida și Timmy Trumpet pe plan muzical, la rolul de detectiv in cadrul emisiunii „Masked Singer Romania” de la Pro TV. Iar cand nu muncește, petrece timp cu familia și prietenii sau da o fuga prin lume impreuna cu iubitul ei, Deliric, un celebru rapper și om de afaceri.…