- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota au depistat si predat autoritatilor competente un barbat, cautat de autoritatile romane, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate. In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere…

- Fostul sef al DIPI (Directia de informatii si protectie interna a Ministerului Afacerilor Interne) Gelu Oltean a fost arestat preventiv intr-un dosar de trafic de droguri, alaturi de concubina sa si un cetatean britanic.

- 1,5 kg de cannabis au fost ridicate in urma a doua perchezitii, efectuate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Neamt.In seara zilei de 10 decembrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, impreuna cu procurorii…

- Vestul Europei a clocotit anul trecut de actiuni vizand o retea de trafic de droguri de risc si spalare de bani, autoritatile franceze declarand destructurarea retelei. Ecourile s-au resimtit, in 4 decembrie, si in Caras.Severin, pentru ca judetul nostru a fost vizat – alaturi de Arad, Alba,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Craiova au ridicat 140 de grame de cannabis, 30 de grame de rezina de cannabis si 9 doze de cocaina. Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Politistii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere…

- Polițiștii aradeni au oprit luni, pe raza orașului Arad, o mașina condusa de un barbat in varsta de 32 de ani, care parea sub influența substanțelor interzise.In urma unei verificari amanunțite, in mașina acestuia s-au gasit 974 de pastile de Ecstasy, a informat aradon.ro.Pe langa sutele de pastile…

- Poliția spaniola a anunțat miercuri ca fostul șef al spionilor din Venezuela, generalul Hugo Carvajal, acuzat de trafic de droguri și care ar urma sa fie extradat in Statele Unite, nu a putut fi localizat, potrivit Associated Press.Site-ul de știri El Espanol a informat miercuri ca o instanța…

- La data de 29.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au organizat o actiune de prindere in flagrant a patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 23 de ani,…