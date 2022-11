Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasit video-ul care arata posibilul motiv al divortului dintre Simona Halep si Toni Iuruc. Divorțul sportiei a șocat pe toata lumea, marea intrebare fiind care este motivul, iar detaliile s-au aflat abia acum. Toate amanuntele interesante, in randurile de mai jos. Incepe sa se contureze motivul…

- Motivul pentru care masina Politiei este mereu lasata la ralanti. De multe ori cand vedem o mașina de politie sau de pompieri staționand, aceasta are motorul lasat la ralanti și niciodata nu este oprit. In articolul de mai jos iți vom spune care este motivul. Detaliile la care nu te-ai fi gandit vreodata.…

- Cel puțin noua persoane au murit, marți, dupa ce o parte a unui depozit din apropierea orașului Sao Paulo din Brazilia s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut in timpul vizitei a doi politicieni, candidați la alegerile din Brazilia.

- Caz șocant in Canada, unde o petrecere de nunta s-a transformat intr-una insangerata pentru un cuplu, dupa ce un invitat a luat-o razna. Motivul fiind o cearta cu sotia sa. Pe langa partenera sa de viata, victime au cazut mireasa si tatal acesteia.Incidentul a avut loc sambata seara, in Saint-Pie,…

- Intre locatarii unor apartamente din centrul Craiovei si proprietarul imobilelor s-a iscat un adevarat scandal. Motivul, proprietarul le-a spus ca a sosit momentul sa schimbe locuinta, iar locatarii au refuzat, spunand ca nu vor sa ramana pe drumuri sau sa mearga in alta locatie. Situatia este una aparte,…

- Vladimir Putin și mai mulți oficiali ruși au adormit in timpul unei intalniri. Incidentul vine in urma apariției unor informații care arata ca președintele Rusiei s-ar fi plans medicilor ca este obosit.

- Un pacient a mers la doctor pentru un consult medical, dar s-a ales cu o bataie desprinsa din filme. Doamna doctor, cea care trebuia sa ii prescrie tratamentul medical nu a ezitat sa-l loveasca pe pacient din cauza unor neințelegeri. Incidentul s-a petrecut in localitatea Bulgaruș, din Timiș, iar protagoniștii…

- Incidentul s-a petrecut vineri in Dundalk, Ontario, cand insecta a putut fi observata zburand in apropierea gurii lui Doug Ford, in timp ce raspundea unei intrebari legate de domeniul sanatatii. Cateva secunde mai tarziu, albina a zburat in gura lui Ford, care a inceput sa se inece imediat, a relatat…